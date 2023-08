Fuscaldo, improvviso malore per un turista: l’elisoccorso atterra in spiaggia

Improvviso malore per un ottantaquattrenne impegnato in un bagno di ferragosto a Fuscaldo, sul tirreno cosentino. L'uomo avrebbe perso conoscenza mentre si trovava in mare ad una certa distanza dalla riva, ed è stato riportato sulla spiaggia solo grazie all'intervento di un altro bagnante.

Purtroppo però le condizioni del turista sono sembrate serie, al punto che i soccorritori - prontamente intervenuti sul posto nel frattempo - ad allertare l'elisoccorso, che per l'occasione è dovuto atterrare proprio sulla spiaggia tra i bagnanti.