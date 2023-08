Dramma a Santa Maria del Cedro: turista muore dopo malore improvviso

Un improvviso malore è costato la vita ad un uomo, questa mattina, a Santa Maria del Cedro. Si tratterebbe di un turista cinquantenne di origine campane, giunto nel noto centro del tirreno cosentino per trascorrere le ferie.

Secondo quanto si apprende, l'uomo si stava recando presso una farmacia proprio per via di un forte ed improvviso malore, quando improvvisamente sarebbe crollato a terra privo di conoscenza. Nonostante l'immediata richiesta di aiuto al personale medico del 118 - che ha anche allertato l'elisoccorso - non è stato possibile far altro che constatare il decesso del malcapitato.

Sul posto - lungo la Statale 18 - sono giunte anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso.