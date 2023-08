Giornalisti, Occhiuto: De Virgilio professionista di qualità e spessore

Foto Giornalisti Italia

“Sincero cordoglio, da parte mia e della Giunta che presiedo, per la scomparsa di Enzo De Virgilio. Protagonista per decenni del giornalismo calabrese, alla guida per oltre trent'anni della redazione regionale dell’Agenzia giornalistica Italia, professionista di qualità e spessore". E' quanto dichiara Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

"Durante la sua brillante carriera ha raccontato, con equilibrio e imparzialità, grandi eventi di cronaca, cambiamenti culturali e sociali, le vicende politiche più importanti della nostra Regione. Vicinanza alla famiglia e alle persone a lui più care in questo momento di dolore”, ha concluso.