Bimbo di nove anni ferito con una fiocina da sub, è grave

È rimasto ferito in modo grave, ma non sarebbe comunque in pericolo di vita, un bambino di appena nove anni che quest’oggi è stato colpito dalla fiocina di un fucile da sub.

È accaduto sulla spiaggia di località Sant’Irene, a Corigliano Rossano, dove il bambino stava giocando. Dopo l’accaduto è stato subito soccorso dal personale del 118 che ha fatto intervenire anche l’elisoccorso con cui il piccolo ferito è stato trasferito nell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza.

Sulla vicenda stanno indagando gli uomini della polizia che stanno cercando di comprendere se il bambino si sia ferito giocando col fucile eventualmente lasciato sulla spiaggia o se vi siano responsabilità di terzi.