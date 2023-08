Incendia in pieno centro cavi elettrici per estrarre il rame, beccato

Un 55enne con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arrestato da una pattuglia della Squadra Volante per aver appiccato un incendio di cavi elettrici lungo il fiume, in pieno centro a Cosenza.

Scopo dell’uomo era evidentemente quello di estrarre dagli stessi il rame, tant’è che gli agenti lo hanno trovato con 50 kg di materiale ottenuto proprio dalla combustione e immediatamente sequestrato.

All’uomo - a cui si contesta ora la combustione illecita di rifiuti e la ricettazione - su richiesta della Procura, coordinata dal Procuratore Mario Spagnuolo, il Tribunale bruzio ha applicato poi l’obbligo di dimora a Cosenza.