Spaccio e omessa custodia d’armi da fuoco, una denuncia a Tropea

Nel corso di un servizio nell’hinterland di Tropea, il personale della Squadra Mobile e del Posto Fisso locale, hanno controllato un soggetto sospettato di spacciare droga.

Nello specifico, effettuata una perquisizione domiciliare nella sua abitazione, e poi in un ristorante di cui l’uomo è titolare, è stato trovato circa un etto di marijuana, suddivisa in dosi per la vendita al minuto o in buste termosaldate sottovuoto, che erano nascoste in diversi ambienti sia della casa sia dell’esercizio commerciale.

Rinvenuto anche del materiale per il confezionamento e la suddivisione della droga, come una macchina per il sottovuoto, buste della stessa tipologia di quelle che contenevano la sostanza e coltelli intrisi dello stupefacente, evidentemente adusi alla preparazione dello stupefacente.

Inoltre, dalla perquisizione domiciliare è merso come una pistola calibro 9x21 di cui risultava regolarmente detentore era mal custodita, non rispettando le prescrizioni imposte dalla legge, per cui gli è stata sequestrata.

L’uomo, all’esito degli accertamenti, è stati denunciato alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia sia per la detenzione a fini di spaccio sia per l’omessa custodia delle armi.