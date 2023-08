Scalea, scoperta e sequestrata una discarica abusiva: scattano denunce

La Polizia Locale di Scalea ha individuato e sequestrato un'area - estesa per circa 1.000 metri quadrati - utilizzata come discarica abusiva. Ne da notizia il primo cittadino Giacomo Perrotta, che annuncia di aver individuato e denunciato anche diverse persone riprese ad abbandonare rifiuti nell'area.

La discarica è stata ricavata in un'area naturale in località Petrosa. Qui sarebbero stati scaricati principalmente grandi ammassi di vegetazione secca e sfalci di potatura, e per fortuna non sarebbero stati individuati dei rifiuti speciali o pericolosi.

Le persone individuate - tra cui un uomo alla guida di un camion rosso - sono state dunque formalmente denunciate alle forze dell'ordine per gestione di rifiuti non autorizzata.