Serie B, debutto amaro per il Catanzaro: prima partita si giocherà a Lecce

Stadio Ceravolo

La prima partita casalinga del Catanzaro, in programma il prossimo 27 agosto contro la Ternana, non si giocherà nello stadio cittadino. Lo ha deciso la Lega di Serie B, che questa sera ha annunciato come il match - in programma per questa domenica alle 20:30 - si giocherà invece presso lo stadio "Via del Mare" di Lecce.

La struttura pugliese era stata indicata proprio dalla società sportiva, che temeva l'indisponibilità del Ceravolo a causa dei lavori di adeguamento dell'impianto. Lavori che effettivamente non sono ancora del tutto conclusi, e che hanno portato alla decisione di slittare l'esordio in casa delle aquile.

Gli occhi adesso sono puntati sulla prossima gara casalinga, in programma il 30 agosto contro la Spezia. Anche in questo caso c'è il timore che lo stadio cittadino non sia disponibile ad ospitare la partita, motivo per il quale la Lnpb si è riservata di decidere nei prossimi giorni "in base alle risultanze della commissione federale"