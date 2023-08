“Paga tu il corriere”: tenta la truffa ad anziana ma lei è più sveglia e lo manda in carcere

Tentata truffa aggravata: è questo il reato contestato ad un 45enne napoletano (C.S. le sue iniziali) finito in manette sabato scorso a Castrovillari, dove si ritiene abbia appunto provato ad ingannare un’anziana del posto.

La donna, nelle prime ore del pomeriggio del 26 agosto, ha ricevuto una telefonata nella quale l’interlocutore si è identificato come il nipote ed avvisandola che di lì a breve sarebbe passato un corriere per la consegna di un pacco, pregandola di pagarlo lei, tra l’altro un’ingente somma di denaro, non avendo avuto modo di saldarlo in anticipo.

L’anziana, però, ha pensato bene di non fidarsi immediatamente e nonostante l’interlocutore cercasse di tenerla occupata telefonicamente, è riuscita a chiamare contemporaneamente il vero nipote che, intuendo si trattasse di un raggiro ha subito avvisato i Carabinieri.

Ed è così che i militari sono intervenuti a casa della vittima dove hanno sorpreso il soggetto che aveva appena suonato al campanello. Fermato e portato in caserma, al termine dei primi accertamenti coordinati dalla Procura di Castrovillari, è stato quindi arrestato in flagranza e accompagnato nella Casa Circondariale locale, dove permarrà in attesa dell’udienza di convalida.