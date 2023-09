Uffici postali, torna l’apertura pomeridiana in tutta la provincia di Crotone

Poste Italiane comunica che da oggi, 1 settembre, tutti gli Uffici Postali doppio turno della città di Crotone e della provincia torneranno ad essere disponibili con il consueto orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 19.05, ed il sabato fino alle 12.35.

Gli orari saranno rispettati dalle sedi di: via Paternostro, via Torino e via San Leonardo a Crotone e quelle di Papanice, Crucoli, Melissa, Filippa, Cutro e Mesoraca hanno riaperto al pubblico rispettando i soliti orari.

Dopo la pausa estiva che ha interessato anche quest’anno un numero limitato di giorni con riduzione oraria, gli Uffici saranno duqnue a disposizione per tutte le operazioni di spedizione lettere e pacchi, pagamenti, consulenza e investimento.

Poste Italiane ricorda inoltre la possibilità di prenotarsi da remoto, dal sito delle Poste o dalle applicazioni per smartphone Ufficio Postale, BancoPosta e PostePay negli uffici postali abilitati della provincia di Crotone. Dopo aver effettuato l’accesso tramite credenziali, e scelto uno tra i servizi disponibili sarà necessario inserire il nome della località d’interesse.

Dopo aver selezionato l’ufficio prescelto si potrà decidere se prenotare l’appuntamento per un momento successivo, selezionando data e fascia oraria disponibili oppure se recarsi immediatamente in Ufficio Postale. Tale scelta è facilitata anche dalla rilevazione del numero di clienti in attesa disponibile sul display dell’app.