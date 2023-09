Pronto a imbarcarsi per la Sicilia con 400 panetti di hashish, arrestato corriere della droga

Stava per imbarcarsi sul traghetto per la Sicilia con a bordo ben 40 chili di hashish, un quantitativo di droga che se fosse riuscito a finire sul mercato al dettaglio avrebbe potuto far guadagnare alla criminalità organizzata una somma che si aggira intorno ai trecento mila euro.

Un carico che è stato però intercettato e sequestrato dalla Guardia di Finanza che ha anche arrestato in flagranza, per traffico di stupefacenti, un cinquantottenne della provincia di Ragusa.

L’uomo, che era diretto sull’isola alla guida di una utilitaria probabilmente pensava di passare inosservato agli imbarcaderi di Villa San Giovanni, nel reggino, quando invece è stato fermato dalle fiamme gialle di per controllo di routine, mostrando da subito un certo nervosismo.

Da qui si è fatto intervenire un’unità cinofila e di è perquisita a fondo la vettura dove sono stati difatti scoperti due doppifondi in cui erano nascosti 400 panetti di hashish, dal peso complessivo, appunto, di 40 chilogrammi.

Inevitabile il sequestro della droga, dell’autovettura utilizzata, di due telefoni cellulari e di una somma in contanti di 1.500 euro. Per il 58enne si sono invece spalancate le porte della Casa Circondariale “Arghillà” di Reggio Calabria.