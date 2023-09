Lauropoli. Pestato e mandato in ospedale, in carcere i presunti aggressori

Tre persone, tra i 21 ed i 27 anni di età, sono state arrestate essendo ritenute responsabili di una brutale aggressione subita da un 38enne; una vicenda che risale a mercoledì scorso, 13 settembre, ed avvenuta in pieno giorno nella frazione Lauropoli.

La vittima, C.F., era stata fatta oggetto di un violento pestaggio mentre si trovava in via Paolo Borsellino, intorno all’una e mezza del pomeriggio, e per questo aveva subito delle ferite gravi ferite, anche permanenti, e dei traumi estesi, dovendo essere traferito in elisoccorso nell’Ospedale Annunziata di Cosenza.

Immediatamente dopo il fatto sono scattate le indagini dei Carabinieri che, coordinati dalla Procura di Castrovillari, in meno di quarantotto ore hanno individuato, identificato, rintracciato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto i tre, considerati gli esecutori materiali dell’aggressione.

Si tratta di P.L., ventisettenne di Sibari, R.K., ventiseienne originario di Sibari ma residente a Trebisacce e C.S., ventunenne Trebisaccese, tutti già noti alle forze di polizia. Per tutti è stato disposto il trasferimento nella Casa Circondariale di Castrovillari.