S’arenano a Brancaleone e tentano la fuga, fermati 41 migranti

Quarantuno migranti sono stati intercettati da una pattuglia di carabinieri della compagnia di Bianco a Brancaleone, nel reggino. Gli stranieri, tutti adulti e di varie nazionalità, da quanto appreso sarebbero partiti circa cinque giorni fa dalle coste della Turchia, viaggiando a bordo di una barca a vela di circa quindici metri poi arenatesi sulle coste della Locride.

Una volta arrivati in Calabri, i migranti sono scesi a terra ed in piccoli gruppi hanno tentato di dileguarsi ma sono stati bloccati dai militari sul lungomare di Brancaleone. Trovati in buone condizioni di salute sono stati ospitati momentaneamente in una struttura messa a disposizione dal Comune.