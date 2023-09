Serata di sbarchi in Calabria: 71 migranti giunti a Crotone, altri 39 a Roccella

Non si arrestano gli sbarchi in Calabria dove ieri sera, in due diversi eventi, sono giunti 110 migranti. Il primo carico di vite umane è approdato in serata nel porto di Roccella Jonica, con 39 persone che sono state messe in salvo da una motovedetta della Guardia costiera che le ha soccorse mentre viaggiavano su una barca a vela che era a circa 66 miglia dalla costa reggina e che sarebbe partita cinque giorni fa dalla Turchia.

Tra i migranti - di nazionalità siriana, irachena e iraniana - anche due donne di cui una incinta, altrettanti bambini e una dozzina di minori non accompagnati.

Il secondo sbarco, invece, a Crotone: 71 i profughi soccorsi in questo caso da una motovedetta della Guardia di Finanza che li ha individuati a cica 20 miglia al largo di Capocolonna, mentre viaggiavano anche qui a bordo di una barca a vela di circa 12 metri, poi scortata fin nello scalo pitagorico.

Tra i migranti anche tredici donne provenienti dall’Iran e dall’Afganistan, con le loro famiglie; così come due minorenni iraniani e altri undici afgani. 27 gli uomini iraniani, 14 quelli afgani e uno iracheno, oltre a tre turchi.

Dopo le operazione di accoglienza sono stati tutti trasferiti nel centro di accoglienza di Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto.