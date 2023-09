Lamezia, nascondeva una pistola nel camino di casa: arrestato

Una pistola perfettamente funzionante e relativo munizionamento sono stati scoperti e sequestrati dai Carabinieri della stazione di Lamezia Terme Sambiase, nel medesimo centro abitato. È successo nei giorni scorsi a seguito di un controllo mirato alla ricerca di armi clandestine, munizioni e materiali esplosivi, svolto in tutto il territorio lametino.

A finire nei guai un trentaseienne del posto - V. M. - dopo una accurata perquisizione della propria abitazione. I militari infatti, supportati dall'unità cinofila, hanno individuato una pistola con matricola punzonata, calibro 9x21 e dotata di 15 cartucce, occultata all'interno del camino.

Nel dettaglio, l'arma (una pistola di marca CZ, modello 85) era avvolta in vari asciugamani, ed era stata inserita in una intercapedine presente all'interno dello sfiato. Perfettamente funzionante, è stata prontamente sequestrata.

L'uomo invece è stato tratto in arresto essendo stato colto in flagranza di reato per detenzione di arma clandestina. Terminate le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari.