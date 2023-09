Crotone, pizzicati a buttare spazzatura nei vicoli del centro storico: multati

Prosegue l'attività di controllo del territorio da parte degli agenti della Polizia Locale di Crotone, con particolare attenzione del Nucleo Operativo Ambientale impegnato al contrasto di certe "cattive abitudini" difficili da sradicare. Nei giorni scorsi alcuni agenti in borghese hanno pattugliato le aree del centro e del centro storico, al fine di contrastare l'abbandono indiscriminato di rifiuti lungo le vie cittadine.

In particolare, proprio nel centro storico cittadino - precisamente lungo Via Giovan Battista de Nola Molise, parallela di Via Pitagora nell'area nota come Ferriata nelle immediate adiacenze della cattedrale - sono state fermate e sanzionate quattro persone, coltre in flagranza di reato mentre abbandonavano dei sacchetti di rifiuti per strada.

L'area era stata da poco ripulita da personale dell'Akrea appena pochi giorni fa. I controlli proseguiranno e saranno intensificati, non solo con l'impiego di personale in borghese ma anche con l'installazione di alcune fototrappole.