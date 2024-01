Crotone, pizzicati mentre buttano un divano nel quartiere Farina. Multati

Avevano abbandonato un divano nel quartiere Farina, in via Nazioni Unite a Crotone, ma non hanno fatto i conti con la presenza delle foto-trappole dislocate in varie zone della città.

Così, il Noa - il Nucleo Operativo Ambientale del Comando di Polizia Locale della città pitagorica, coordinato dal comandante Francesco Iorno - ha pizzicato alcuni soggetti proprio a compiere l'atto incivile. Gli stessi hanno poi dovuto recuperare il rifiuto per smaltirlo in modo corretto.