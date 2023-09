Perde il controllo e finisce in una scarpata, un morto nel vibonese

Un’altra tragedia della strada in Calabria: questa volta è accaduto nel vibonese dove stamani un 66enne di Gerocarne, Paolo Fatiga, di Gerocarne , è deceduto sulla provinciale 73 che collega Soriano al capoluogo napitino.

Secondo quanto finora appreso, la vittima avrebbe perso il controllo della vettura di cui era al volante, finendo in una scarpata. Sul posto immediati i soccorsi del 118, intervenuti anche con un elisoccorso, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Presenti anche i vigili del fuoco e la polizia a cui spetterà ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

