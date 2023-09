Occhiuto: “abbiamo dimostrato che Calabria si può governare”

Roberto Occhiuto

“l governo nazionale è in carica da 11 mesi, e credo che il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, stia dimostrando un’autorevolezza e una capacità che molti non le riconoscevano. È importante che gli sforzi del governo nazionale si colleghino a quelli regionali".

"In Calabria, credo che in questi due anni, traguardo che compiremo fra qualche settimana, abbiamo dimostrato di saper fare e di poter fare molto di più che in passato. Rimane ancora tantissimo da fare perché la Calabria è una regione che ha mille problemi, ma soprattutto ha grandissime prospettive e tantissime possibilità".

"E il nostro modo di raccontare la Calabria, di governare la Calabria è quello di dire alla comunità nazionale che questa regione può essere governata e che le risorse potenziali della Calabria possono diventare risorse di sviluppo per il futuro”.



Lo ha detto il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, parlando con i giornalisti a margine dell‘iniziativa promossa a Rende da Fratelli d'Italia sul tema “L’Italia vincente, un anno di risultati”.