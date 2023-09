Cosenza. Su un tetto del centro storico scoperte droga, armi e munizioni

Armi e droga sul tetto di un’abitazione del centro storico di Cosenza. È quanto hanno scovato e sequestrato contro ignoti i Carabinieri della Radiomobile locale.

Dapprima i militari hanno ritrovato 25 grammi di cocaina, un bilancino elettronico di precisione e 11 grammi di hashish, ma proseguendo con un’accurata ispezione, in una intercapedine dello stesso tetto, si sono imbattuti anche in una pistola semiautomatica cal. 7.65, della “Zastava”, con la matricola abrasa ed in perfetto stato d’uso, con colpo in canna e serbatoio inserito contente tre cartucce; altre 8 cartucce cal. 7,65; ancora una pistola, un revolver cal. 7.65 senza contrassegni matricolari, in buono stato d’uso e cinque cartucce cal. 7.65.

Le armi e gli stupefacenti saranno sottoposti ad accertamenti tecnici, per quanto riguarda le prime anche per verificare se siano state utilizzate per recenti fatti delittuosi.