Cosenza, controlli nelle case popolari: scovati hashish, eroina, armi e munizioni

Un giovane è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Cosenza dopo esser stato trovato con 837 grammi di hascisc ed altro materiale ritenuto strumentale all’attività di spaccio.

In particolare, in un quartiere periferico del capoluogo bruzio, gli agenti, insieme ai colleghi della unità cinofila di Vibo Valentia ed al cane antidroga “Digos”, sono entrati in un condominio popolare dove il cane poliziotto ha puntato con insistenza una cantina.

Sul posto è stato fatto arrivare il proprietario e così una volta dentro si è effettuata una perquisizione che ha portato a scoprire la droga che era suddivisa in panetti, un bilancino elettronico ed un coltello ancora intriso di stupefacente. Espletate le formalità di rito, il giovane è stato sottoposto ai domiciliari

Nello stesso contesto operativo è stata effettuata un’altra perquisizione nel sottotetto di un condominio della stessa zona, che ha permesso ai poliziotti di rinvenire, grazie sempre al fiuto del cane poliziotto “Digos”, numerose armi e munizioni, in perfetto stato di conservazione, ed in particolare una pistola, tre fucili ed una carabina (di cui un’arma provento di furto ed altre con matricola abrasa), oltre 450 cartucce di vario tipo e calibro e persino un giubbotto antiproiettile.

Nascosa insieme alle armi, vi era anche della sostanza stupefacente, dell’eroina per un peso complessivo di 223 grammi.