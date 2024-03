Droga, armi e munizioni seminate intorno alla casa, giovanissimo finisce in carcere

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Prosegue l'attività di controllo del territorio nell'area del Pollino, dove i Carabinieri hanno già concluso, nei giorni scorsi, un'importante operazione che ha portato all'arresto di sette persone (LEGGI). Questa volta i militari di Castrovillari hanno rinvenuto e sequestrato notevoli quantità di droga, ma anche armi e munizioni abilmente occultate nella vegetazione.

Tutto nasce da una perqusizione eseguita presso l'abitazione di un giovane del posto, S.L. appena ventunenne, svolta dal nucleo cinofili di Vibo Valentia e dallo Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, che dopo aver passato al setaccio l'abitazione del ragazzo si sono concentrati sull'esterno.

Dopo aver raggiunto un'area impervia adiacente all'immobile ed essersi calati fino in fondo alla scarpata, i militari hanno notato, tra la fitta vegetazione, dei bidoni in plastica: tutti e tre i contenitori sono risultati essere pieni di marijuana pronta per essere venduta. Circostanza che ha fatto estendere le ricerche fino al rinvenimento di altri tre bidoni sempre ricolmi di droga.

I bidoni rinvenuti sono risultati essere identici ad un altro contenitore (vuoto) trovato nell'abitazione del ragazzo. Complessivamente, sono stati sequestrati oltre 7 chili di marijuana. Ma non solo.

Sempre nella vegetazione i militari hanno rinvenuto due pistole, un revolver calibro .11 (modificato calibro .36) ed una pistola con matricola abrasa. Entrambe le armi erano in buone condizioni, e corredate di 191 munizioni di vario calibro.

Al termine dei controlli, per il ventunenne sono scattate le manette con l'accusa di detenzione illegale di armi, detenzione di arma clandestina e detenzione di sostanze stupefacenti. I controlli nell'area del Pollino proseguiranno nelle prossime settimane.