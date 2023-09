A soli 19 anni beccato con 10 chili di droga, si spalancano le porte del carcere

Dieci chilogrammi di marijuana, una parte della quale era già stata divisa in dosi ed riposta su delle rudimentali reti metalliche per l’essiccazione; ma anche trenta grammi di cocaina e denaro in contante che si ritiene il provento dell’attività illecita e, infine, diversi bilancini di precisione con annesso il materiale utile al confezionamento dello stupefacente.

È quanto hanno scoperto i carabinieri della Stazione di Catona, nel reggino: i militari, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato un insolito movimento nei pressi di un’abitazione che si trova vicino al lungomare della cittadina e dal quale proveniva un intenso odore di marijuana.

Da qui hanno deciso di entrare in casa pizzicando un soggetto italiano, un diciannovenne del posto, con la droga e tutti gli altri “arnesi”.

Il tutto è stato evidentemente sequestrato mentre per il giovane è scattato l’arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: per lui si sono spalancate le porte della casa circondariale Panzera di Arghillà.