Nascondeva in casa hashish e marijuana: in manette un ventenne

È stato trovato in possesso di oltre mezzo chilo di sostanze stupefacenti il ventenne arrestato nei giorni scorsi dagli agenti delle Volanti di Reggio Calabria, impegnati in un servizio di controllo e prevenzione dedicato proprio allo spaccio di droga.

L'abitazione del giovane è stata attenzionata dall'unità cinofila, con i due cani antidroga - Kent e Hank - che hanno condotto gli agenti verso l'appartamento. All'interno, dopo una rapida perquisizione, sono stati rinvenuti poco più di 400 grammi di hashish e 200 grammi di marijuana, suddivisi in panetti e pronti alla vendita.

L'attività ha permesso poi rinvenire del materiale per il confezionamento, assieme ad una pianta di marijuana alta circa due metri e 460 euro in contanti. Circostanze che hanno portato all'arresto del giovanissimo per detenzione e produzione di stupefacenti ai fini di spaccio.