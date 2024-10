Platì, nascondeva in un terreno armi e droga: in manette 59enne del posto

Un cinquantanovenne di Platì è stato arrestato dai Carabinieri a seguito dei meticolosi controlli del territorio, volti al contrasto dello spaccio e del traffico di stupefacenti ed anche al rinvenimento di armi clandestine. Controlli che i militari della locride, assieme allo Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, stanno svolgendo senza sosta da mesi, perlustrando palmo a palmo anche le aree rurali più impervie del territorio.

Proprio in un fondo agricolo di proprietà dell'uomo, difficilmente raggiungibile e lontano dalle principali arterie stradali, i militari avevano notato delle piante sospette: trattavasi di 5 piante di marijuana altre circa un metro e mezzo, quais pronte per la raccolta. Nel medesimo terreno, occultato in un muretto, è stato poi scoperto un fucile modificato, nascosto in un tubo e privo di matricola, equiparato ad un'arma clandestina.

Al termine delle formalità di rito, essendo appurata la proprietà del terreno da parte dell'uomo, questo è stato tratto in arresto per coltivazione di sostanze stupefacenti e detenzione di arma abusiva.