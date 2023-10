Sellia Marina, incontri nel parcheggio per la droga. Arrestato un 27enne

Nella serata di ieri, martedì 3 ottobre, i Carabinieri della Compagnia di Sellia Marina, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti, entrando nel parcheggio di un locale, hanno notato un'auto con a bordo un uomo che dialogava dal finestrino con una donna del posto, già nota alle forze dell'ordine.

Successivamente, i militari si sono accorti che tra i due sarebbe avvenuto uno scambio e poco dopo la donna, avvertita la presenza dei carabinieri, ha tentato di allontanarsi frettolosamente, venendo tuttavia bloccata e sottoposta a controllo.

Nel pugno della mano, la stessa nascondeva un involucro in cellophane contenente due grammi di cocaina, mentre l’uomo è stato trovato in possesso della somma contante di 120 euro, appena ricevuti come presunto corrispettivo della droga.

Così il soggetto, un 27enne catanzarese, è stato arrestato in flagranza di reato, mentre la donna è stata segnalata alla Prefettura di Catanzaro come assuntrice di stupefacenti.

L’arrestato, condotto presso i locali della caserma per le formalità di rito, è stato successivamente sottoposto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.