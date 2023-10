Soverato. Troppo nervoso al controllo, gli scovano quattro etti e mezzo di droga

Il troppo nervosismo dimostrato ad un posto di blocco ha fatto scattare il campanello d’allarme ai Carabinieri del Nor di Soverato che dopo aver fermato una vettura, una piccola citycar con alla guida un 52enne del posto, già conosciuto per le sue precedenti vicende giudiziarie, gli hanno trovato nell’abitacolo oltre 70 grammi di hashish e del materiale per il confezionamento.

Ne è seguita una perquisizione anche a casa dell’uomo, dove i militari hanno scovato altri 380 grammi di droga, in questo caso della marijuana già suddivisa in quattro involucri in cellophane termosaldato oltre – anche qui – a materiale utile al confezionamento.

Per il 52enne è scattato l’arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e per lui si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Catanzaro-Siano.

Contestualmente è stato segnalato alla Prefettura, per uso personale di stupefacenti, un 33enne della provincia di Brescia, di fatto domiciliato a Soverato, che viaggiava come passeggero nella vettura, anch’egli perquisito e pizzicato con quasi 7 grammi di hashish.