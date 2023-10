Corigliano-Rossano. Nonni, festa speciale per i ragazzi di Gocce nel Deserto

Promuovere una maggiore cultura dell’inclusione e costruire sinergie utili per favorire relazioni positive tra persone dai bisogni speciali. È stato, questo, l’obiettivo che ha fatto da sfondo alla Festa dei Nonni che i ragazzi dell’associazione Gocce nel Deserto hanno voluto celebrare quest’anno in un modo particolare: recandosi in visita alle comunità per anziani di Rossano e Paludi Teniamoci Stretti.

A ringraziare la proprietà e tutta l’equipe socio-pedagogica per la disponibilità e l’accoglienza è il presidente del sodalizio Francesco Fusaro, sottolineando come esperienze come queste, vadano incentivate ancora di più per consentire la partecipazione attiva alla vita della comunità delle persone diversamente abili.

Due sono state le tappe: la prima nel presidio del centro storico di Rossano Centro, al mattino; la seconda, il pomeriggio, nella casa di Paludi, per una giornata ricca di condivisione e animazione.

È stato un crescendo di emozioni condivise: dai balli ai canti, dalla musica allo spettacolo di bolle di sapone, passando per un banchetto carico di ottimi dolci e torte a tema, per finire agli immancabili cadeaux, profumatori per cassetti di diversa forma e colore, realizzati a mano dai giovani del centro diurno e donati ai nonni.

“Abbiamo vissuto un bellissimo momento di convivialità, spensieratezza intergenerazionale e di inclusione sociale, reso possibile grazie anche al servizio di trasporto, con mezzo attrezzato, messo a disposizione dalla struttura ospitante, che ha consentito a chi si sposta in sedia a rotelle, di poter arrivare a destinazione in sicurezza, superando le barriere architettoniche” ha tenuto a evidenziare il presidente Fusaro.