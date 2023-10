Isola Capo Rizzuto. Beccato con la marijuana, straniero finisce in carcere

Un cittadino straniero di 34 anni (S.B. le sue iniziali), domiciliato ad Isola di Capo Rizzuto, è stato arrestato nella serata di ieri, domenica 8 ottobre, dai carabinieri della Tenenza locale.

I militari si sono insospettiti per l’atteggiamento dell’uomo che, alla vista della gazzella, ha cambiato velocemente direzione di marcia.

È stato così fermato e sottoposto a controllo a seguito del quale è stato trovato con due involucri di marijuana. Una perquisizione effettuata poi nella sua abitazione ha portato a di rinvenire dell’altro stupefacente, sostanze da taglio e vario materiale di confezionamento.

Per queste regioni sono scattate le manette per le ipotesi di reato di produzione, traffico e detenzione illecita di droga e per lui si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Crotone, in attesa di giudizio.