Roccabernarda: ingoia la droga e tenta la fuga, acciuffato ed arrestato

I Carabinieri di Petilia Policastro hanno arrestato in flagranza un 38enne di Roccabernarda, già sottoposto in prova ai servizi sociali. Durante un controllo a casa dell’uomo, lo stesso si sarebbe mostrato guardingo e nervoso e dopo aver ingoiato una bustina di plastica con dentro una piccola quantità di stupefacente, nel tentativo evidentemente di nasconderla, ha cercato di scappare dall’abitazione venendo però rincorso e bloccato subito dai carabinieri.

Al termine degli accertamenti di rito è stato così arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e come stabilito dal Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, è stato portato a casa e messo ai domiciliari in attesa del processo direttissimo che avverrà nei prossimi giorni.