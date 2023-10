Aggredisce la compagna dopo violenta lite: scatta l’allontanamento

Avrebbe violentemente aggredito la propria compagna colpendola con calci e pugni, al punto da provocarle un trauma cranico oltre a numerose ferite su tutto il corpo. È quanto appurato dagli agenti della Squadra Volante di Cosenza, intervenuti lungo le vie del centro a seguito di una segnalazione.

Gli agenti si sono trovati di fronte ad una scena inequivocabile. La vittima, riversa a terra ed in lacrime, avrebbe subito riferito di essere stata colpita dal compagno in testa e sul corpo, al termine di una violenta lite di natura sentimentale. Separati i due, la malcapitata è stata trasferita in ospedale per le cure del caso.

Proprio in ospedale il personale medico ha evidenziato numerose echimosi ed escoriazioni, tra cui una, sulla spalla, dove era riconoscibile l'impronta della suola di una scarpa dell'uomo. Al termine degli accertamenti, la donna è stata dimessa (con una prognosi di 15 giorni) ed ha deciso di denunciare il tutto alle forze dell'ordine.

Per l'uomo invece è scattata una denuncia a piede libero per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggrevate, ed il Tribunale di Cosenza - su richiesta della locale Procura - ha emesso nei suoi confronti un divieto di avvicianamento alla donna ed ai luoghi abitualmente frequentati.