Rogliano, aggredisce la moglie con un comodino: arrestato

Ennesimo episodio di violenza sulle donne in Calabria: un uomo è stato infatti arrestato, nei giorni scorsi, dopo aver aggredito la moglie con calci e pugni, arrivando perfino a tirarle addosso un comodino. È successo a Rogliano, all'interno di una famiglia di nazionalità tunisina.



Una situazione drammatica accentuata dallo stato di ebrezza dell'uomo, che incurante della presenza dei figli minorenni ha iniziato a percuotere la malcapitata, che solo fortuitamente è riuscita a scappare ed a rifugiarsi nell'abitazione di alcuni vicini. Da li, la chiamata ai militari.

Intervenuti sul posto, l'uomo è stato tratto in arresto mentre per la vittima è stato necessario l'intervento del personale medico per le opportune cure del caso.