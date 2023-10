Scaricavano abusivamente rifiuti pericolosi. Due denunce nel crotonese

Nella mattinata di oggi, i Carabinieri della Stazione di Caccuri, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, durante una ispezione in un fabbricato nel comune di Castelsilano, hanno riscontrato che il proprietario dello stabile, insieme all’utilizzatore, avrebbe creato in un terreno adiacente una rete di scarichi fognari senza le autorizzazioni previste e che, in violazione delle norme di legge edilizie e sanitarie, causerebbe dei gravi danni ambientali nel territorio circostante.

Al termine degli accertamenti, i militari hanno posto sotto sequestro preventivo l’intero impianto fognario abusivo e deferito in stato di libertà le due persone del posto, un 71enne e un 47enne, per abusivismo edilizio.