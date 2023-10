Cosenza, nascondeva droga nel frigorifero: scatta la denuncia

Circostanza insolita per gli agenti della Squadra Volante di Cosenza, intervenuti nei giorni scorsi per una serie di controlli mirati volti altro contrasto della detenzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti infatti - con l'aiuto del reparto prevenzione crimine e dell'unità cinofila vibonese - hanno rinvenuto modiche quantità di droga presso l'appartamento di un soggetto già agli arresti domiciliari.

Dopo un rapido controllo personale si è passati alla perquisizione dell'abitazione, e diverse dosi di hashish sono state rinvenute in uno scomparto della parte superiore del frigorifero. Rinvenuti anche alcuni coltelli usati per il taglio. Al termine dei controlli, l'indagato è stato denunciato per detenzione di droga.