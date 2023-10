Comune Crotone. Gestione pratiche edilizie: per l’Amministrazione raggiunta l’ottimizzazione

Fare il punto sulla gestione delle pratiche edilizie è stato l’obiettivo di un incontro promosso dall’assessorato all’Urbanistica del Comune di Crotone con i rappresentanti degli Ordini Professionali della provincia e tenutosi nella sala giunta,

Al tavolo erano presenti l’assessore Giovanni Greco, la dirigente del settore Clara Caroli e il responsabile del servizio Manlio Caiazza.

A rappresentare l’Ordine dei Geologi il consigliere Rosario Biafora De Simone, per l’Ordine degli Ingegneri il presidente Antonio Grilletta e il consigliere Domenico Blandino, per l’Ordine degli Architetti il presidente Francesco Livadoti e il tesoriere Francesco Raffaele.

Ad introdurre i lavori è stato l’assessore Greco illustrando l’obiettivo che l’Amministrazione Comunale si era posto e cioè di garantire “il soddisfacimento delle richieste dei cittadini e il buon funzionamento degli uffici attraverso l’ottimizzazione delle procedure e la riduzione dei tempi di istruttoria delle istanze relative al rilascio dei titoli abilitativi è stato raggiunto”.

Obiettivo che a detta di Greco sarebbe stato raggiunto grazie all’incremento del personale e attraverso l’introduzione del sistema del controllo formale preventivo e del controllo di merito a campione.

Le procedure sono state illustrate dalla dirigente Caroli che ha comunicato i dati relativi alle pratiche presentate dal primo marzo 2023 ad oggi: in tutto sono state 697, 485 quelle sottoposte a campione e lavorate, 144 le archiviate con esito positivo, e 46 quelle negative.

Tutti i convenuti, sottolineando la necessità di mantenere una buona interlocuzione fra l’Amministrazione e gli Ordini Professionali, hanno sostenuto di aver apprezzato il funzionamento degli uffici, a loro dire di maggiore efficienza, pur rimarcando la necessità di altri interventi soprattutto per consentire la consultazione delle pratiche archiviate non solo in tempi remoti, ma anche in tempi più recenti; attività che l’ente ha assicurato sono già fra gli obiettivi non solo del Settore 4, ma di tutta l’Amministrazione Comunale.