Cirò Marina, denuncia il compagno per stalking: arrestato 73enne

Un settantatreenne di Cirò Marina è stato arrestato in flagranza di reato, nei giorni scorsi, dai Carabinieri, a seguito di una denuncia per stalking. Il tutto è acccaduto lo scorso 12 ottobre, quando una donna - cinquantasettenne del posto - si è recata dai militari per denunciare il compagno.

Come ricostruito dalla vittima, dopo una relazione sentimentale durata circa due anni, sarebbe stata esasperata dai comportamenti vessatori dell'uomo, che continuava a pedinarla, a telefonarle ed a messaggiarla di continuo, fino a svolgere dei veri e propri appostamenti. Non di rado, sarebbe stata anche insultata e minacciata.

Incredibilmente, mentre la donna depositava la denuncia, i militari hanno notato che l'uomo era effettivamente fuori dalla caserma, avendo verosimilmente seguito gli spostamenti della vittima. Fermato dai militari, è stato tratto in arresto per direttissima con l'accusa di stalking.