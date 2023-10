Felicia, una donna contro la mafia: la storia della mamma di Peppino Impastato

Appuntamento fissato per sabato 21 ottobre 2023 alle 9:30 al Museo e Giardini di Pitagora di Crotone per lo spettacolo sulla storia della mamma di Peppino Impastato (assassinato dalla mafia il 9 maggio 1978), per ricordarne il suo prezioso coraggio.

Assaformac e Marionettistica Popolare Siciliana di Palermo presenteranno la forza di una madre, quella di Felicia Bartolotta Impastato, madre di Peppino, portando l’opera teatrale “Felicia: Una Donna Contro la Mafia”, spettacolo dell’opera dei pupi e delle pupe antimafia.

I pupi siciliani, questa volta, non racconteranno di saraceni e cavalieri, ma le gesta eroiche di una donna forte che è dovuta sopravvivere alla lacerante perdita del figlio. Lo spettacolo porterà in scena la drammaticità della mafia attraverso gli occhi di una donna intrepida come Felicia, icona della determinazione delle donne del Sud.

A coniugare l’originale impianto scenico con le musiche ispirate dalla tenera storia di una madre e di un figlio impegnati entrambi nella lotta a Cosa Nostra: Angelo Sicilia, il puparo palermitano padre dei pupi antimafia, e la cantastorie calabrese Francesca Prestìa. I testi delle canzoni della cantastorie (“Non mi arrendo” e “Figli di Radio Aut”) sono dell’avvocato catanzarese Giancarlo Pitaro. Lo spettacolo vede all’opera due noti artisti meridionali (Sicilia e Prestia) affiancati dalla Marionettistica Popolare Siciliana di Palermo.

L’introduzione sarà a cura del Consigliere Regionale Antonio Montuoro, nonché segretario della “Commissione Consiliare contro il fenomeno della ‘ndrangheta e dell’illegalità diffusa”, determinato a ribadire come sia importante parlare di lotta alla mafia, contrastandola con ogni mezzo e strumento al fine di educare i giovani ai valori della legalità e della giustizia.