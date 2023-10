Non rispettava le direttive sulle mense scolastiche. Multata società di catering

I Carabinieri di Satriano e Soverato, in collbaorazione con i Nas di Catanzaro, nell’ambito di un servizio di verifica sulle mense scolastiche, hanno controllato i locali del punto di cottura del servizio di catering assegnato alle scuole primarie e tre refettori della zona, tra cui due di Montepaone.

Durante delle ispezioni sono stati appurati vari inadempimenti contrattuali nelle pubbliche forniture, da parte della ditta fornitrice, per cui è stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, l’Amministratore Unico della società, un 47enne del posto.



In particolare, secondo gli ivnestigatori l’impresa affidataria della gestione delle mense presso gli istituti scolastici, in violazione del contratto di fornitura sottoscritto con il Comune di Montepaone, avrebbe predisposto ed utilizzato un unico punto cottura, a Satriano, anche per gli istituti di Montepaone, dove invece era prevista una cucina centralizzata dedicata nella Scuola dell’Infanzia.

Inoltrel, avrebbe utilizzato cibi congelati e surgelati, sottoposti a sequestro amministrativo; ed usato piatti riutilizzabili e lavabili, oltre a posate in plastica usa e getta al posto di stoviglie biodegradabili e compostabili.

Nella circostanza, i militari hanno contestato illeciti amministrativi per un importo complessivo pari 2.500 euro ed hanno proceduto alla sospensione dell’uso di un locale deposito, a seguito dell’accertamento della detenzione di circa 15 chili di prodotti alimentari privi di tracciabilità e dell’uso arbitrario di un locale come deposito di alimenti, omettendo la comunicazione all’Autorità Sanitaria.