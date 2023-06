Controlli straordinari nel weekend. Un arresto ed otto denunce nel Soveratese

Prosegue senza sosta l’impegno dei Carabinieri per garantire sicurezza e legalità nei luoghi della “movida” del litorale soveratese e lungo le principali arterie stradali.

Nell’ultimo weekend di giugno, nell’ambito di un servizio straordinario denominato non a caso “Estate Sicura”, è stata rivolta particolare attenzione al contrasto dello spaccio di stupefacenti e della guida in stato di alterazione alcolica.

Durante i posti di blocco stradali sono state così controllate 232 persone; 170 automezzi; 12 soggetti sottoposti agli arresti domiciliari; elevando contravvenzioni al Codice della Strada per un totale di oltre 1700 euro e ritirando tre patenti di guida e due carte di circolazione; decurtati infine 24 punti.

I DETTAGLI

Nell’ambito del servizio a Badolato, i Carabinieri di Santa Caterina dello Ionio hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 24enne di Guardavalle per aver maltrattato e percosso la compagna convivente provocandole lesioni giudicate guaribili in 5 giorni. La donna in sede di denuncia ha anche riferito di essere vittima negli ultimi mesi di continui e ripetuti maltrattamenti da parte dello stesso compagno.

A Badolato e Soverato, la Radiomobile ha deferito in stato di libertà per guida sotto l’influenza dell’alcool e stupefacenti un 44enne di Isca sullo Ionio ed un 19enne soveratese: in de distinti incidenti stradali con feriti, sottoposti a prova spirometrica con l’alcoltest e ad accertamenti sanitari, sono risultati in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze alcoliche il primo e per uso di stupefacenti il secondo.

A Soverato, un 33enne cosentino è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Catanzaro in stato di libertà per porto abusivo di arma bianca. Il giovane, controllato a piedi sul lungomare di Soverato, è stato trovato in possesso di un coltello della lunghezza complessiva di 21 cm, che teneva in tasca.

A Satriano i Carabinieri del luogo hanno deferito in stato di libertà due persone: si tratta di un 51enne per inosservanza degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione, essendo destinatario un di foglio di via obbligatorio per anni tre; ed un 60enne di Davoli, gestore di un esercizio pubblico, per aver omesso di ottemperare ad una specifica ordinanza sindacale che gli imponeva il non utilizzo del gruppo elettrogeno nell’arco temporale tra le dieci di era e le sei del mattino.

Ancora a Soverato, deferito in stato di libertà per violazione di domicilio un 60enne di Catanzaro che si è introdotto senza alcuna autorizzazione all’interno dell’abitazione della sua ex moglie prelevando documenti ed effetti personali. In un’altra circostanza, i militari della Stazione locale hanno denunciato in stato di libertà per maltrattamenti in famiglia un 54enne del posto che, per motivi di gelosia, ha aggredito la coniuge provocandole diverse escoriazioni.

A Montepaone un 55enne del posto è stato denunciato a piede libero per aver invaso un suolo agricolo ed incendiato sfalci e scarti di potatura.

Sempre nell’ambito dello stesso servizio straordinario sono stati segnalati alla Prefettura di Catanzaro per inosservanza della normativa sugli stupefacenti: un 43enne trovato in possesso di 9 grammi di marijuana; un 34enne che aveva 0,41 grammi di cocaina; un 27enne marocchino trovato con oltre 2 grammi di marijuana.

Ed ancora: un 21enne che aveva di 1,42 grammi di marijuana e 0,17 hashish; un 20enne, che a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un involucro in cellophane contenente quasi un grammo di marijuana; una 29enne trovata con 2,4 grammi di marijuana; un 19enne con 11,89 grammi di marijuana; e un 22enne che aveva un involucro contenente quasi un grammo di marijuana.

Il soggetto arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Catanzaro, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, presso un’abitazione diversa da quella della vittima, in attesa del giudizio di convalida.