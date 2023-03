Controlli sui detentori d’armi, cinque denunce nel soveratese

Cinque persone sono state denunciate in stato di libertà per detenzione abusiva di armi e munizioni, omessa custodia e importazioni di armi.

I carabinieri hanno eseguito infatti 48 verifiche nei confronti di possessori di armi a Soverato, Satriano, Santa Caterina dello Ionio, Badolato e San Vito sullo Ionio è così che a Satriano, in due distinti controlli, hanno rinvenuto due fucili da caccia e munizioni per pistola cal. 6,35 che dopo il decesso dei rispettivi coniugi erano rimasti in possesso senza titolo di polizia.

In occasione di un’altra verifica, poi, un 70enne è stato trovato con un fucile da caccia calibro 12 e proiettili per pistola, senza averne fatto denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza, pur essendo in possesso di titolo di polizia. Nella circostanza, i militari hanno proceduto al ritiro in via cautelare anche delle restanti armi e munizioni denunciate.

A Santa Caterina dello Ionio, un detentore ha omesso l’adozione delle cautele necessarie nella custodia di due pistole rispettivamente calibro 7,65 e 6,35, regolarmente denunciate, incorrendo nelle sanzioni penali previste dalla Legge. Per questa mancanza, anche le restanti armi e munizioni, regolarmente denunciate, gli sono state sequestrate a titolo amministrativo.

A San Vito sullo Ionio, infine, dalla Svizzera un uomo del posto ha introdotto in Italia un’arma antica, un fucile ad avancarica, senza provvedere a fare denuncia e senza essere in possesso di titolo di polizia.