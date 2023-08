Controlli a tappeto nel soveratese, un arresto e cinque denunce

Continuano i controlli sui luoghi della movida e sulle principali arterie stradali del litorale soveratese. Ad effettuarli i carabinieri della Compagnia locale che nel solo fine settimana appena trascorso hanno verificato, in totale, 270 persone, 135 veicoli, sanzionando 8 conducenti per infrazioni varie al Codice della Strada, mentre altrettanti esercizi pubblici sono stati ispezionati.

Entrando nel dettaglio, a Davoli un 41enne del posto è stato tratto in arresto per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo ha aggredito strattonando e spingendo i militari intervenuti per dirimere una lite in atto tra lo stesso ed un altro familiare per ragioni connesse alla suddivisione dei beni.

A Santa Caterina dello Ionio un 75enne ed un 20enne del posto sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Catanzaro per aver aggredito con un bastone un 66enne, loro vicino di casa, procurandogli delle lesioni gravi.

Ancora a Davoli i carabinieri hanno eseguito una misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa nei confronti di un 33enne del posto il quale, non accettando la fine della relazione sentimentale, si sarebbe reso responsabile di diverse condotte persecutorie nei confronti della ex fidanzata.

A Satriano due giovani della provincia di Lecco e Como sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: a seguito di una perquisizione personale e domiciliare sono stati trovati in possesso di oltre 48 grammi di hashish destinata alla vendita.

A Soverato un 76enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria poiché a seguito di controllo è stato trovato con 54 cartucce calibro 7,65 non dichiarate.

A Satriano i militari hanno segnalato alla Prefettura di Catanzaro un 22enne di Cinisello Balsamo (nel Milanese) che perquisito aveva oltre 3 grammi di marjuana.