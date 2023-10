Arredamento per spazi ridotti: come arredare un monolocale

Per chi vive in una casa di dimensioni contenute, arredare spazi piccoli può essere un problema piuttosto rilevante. Nelle abitazioni odierne, soprattutto delle grandi città, gli spazi risultano sempre più limitati. Ci si trova costretti, pertanto, a compiere dei sacrifici e soprattutto a dover scegliere l’arredamento con un approccio intelligente, così da riuscire a ottimizzare tutto lo spazio di cui si può dispone. Proviamo a scoprire di più con l’aiuto di Smart Arredo , e-commerce specializzato nella vendita online di mobili salvaspazio, trasformabili e convertibili: un sito che mette a disposizione centinaia di prodotti che consentono di ampliare lo spazio di qualunque appartamento.

La parete attrezzata

Una parete attrezzata moderna è utile in molte case, ma a patto che sia molto flessibile e poco ingombrante. In alternativa si può puntare su un mobile porta tv, che ha il duplice pregio di costare poco e di garantire una notevole semplicità di utilizzo. Mentre una parete attrezzata necessita di essere montata a parete, ciò non accade con il mobile porta tv, che si sposta senza problemi e permette di riorganizzare i propri spazi come e quando si vuole. La tv, così, può essere orientata come si vuole. Le mensole a parete sono, a loro volta, delle alleate indispensabili per chi vuole risparmiare spazio. Ci sono, in particolare, le mensole componibili, vale a dire moduli che permettono di realizzare delle geometrie e delle combinazioni personalizzate. Oppure si può ricorrere alle mensole da parete a colonne, grazie a cui si ha la possibilità di riempire piccole nicchie o spazi nascosti.

Le consolle allungabili

Le consolle allungabili rappresentano una delle risorse su cui si può fare affidamento a questo scopo. Si tratta di tavolini di piccole dimensioni, in genere con una profondità di 50 centimetri e una larghezza di 1 metro, destinati a essere appoggiati in un angolo della zona living o contro la parete. Essi sono dotati di un sistema di allunghe per mezzo del quale possono diventare a tutti gli effetti dei tavoli da pranzo, lunghi anche più di 3 metri. Chi vive in un bilocale, per esempio, può tenere chiusa la consolle nella vita di tutti i giorni, per poi aprirla quando ci sono degli ospiti a pranzo o a cena. Diverse consolle allungabili consentono di ospitare un massimo di quattordici persone, e a volte accolgono un set di sedie pieghevoli.

A proposito di sedie pieghevoli

Proprio rimanendo in tema di sedie pieghevoli, esse costituiscono un’idea eccellente per arredare gli spazi più piccoli, in quanto permettono di avere a disposizione posti supplementari a tavola nel momento in cui si hanno degli ospiti. Alcune sedie di questo tipo hanno uno spessore inferiore ai 5 centimetri quando vengono chiuse; raccolte con specifici carrelli, vengono riposte nell’armadio o sistemate tramite ganci a parete. Si tratta di sedie molto resistenti e di grande praticità; al tempo stesso si configurano come elementi di arredo in grado di conferire colore e stile a tutti gli ambienti della casa.

Il letto a scomparsa

Il letto a scomparsa è un’altra soluzione che merita di essere presa in considerazione per limitare l’ingombro di spazio del letto, che – come è facile intuire – è uno degli elementi di arredo che rubano più centimetri in casa. Il mercato propone una vasta gamma di letti a scomparsa, disponibili in tipologie differenti. I più diffusi sono i letti ribaltabili, che dopo essere stati sollevati e chiusi raggiungono una profondità massima di 30 centimetri, oltre a rivelarsi dei mobili a parete moderni ed eleganti. È chiaro che il letto è un arredo che nel corso della giornata viene usato poco: per questo conviene sfruttare meglio lo spazio che occupa.

Le librerie a colonna

L’ultimo suggerimento proviene dalle librerie a colonne a dalle poltrone letto. Le prime contribuiscono ad arredare le nicchie delle pareti e gli angoli a muro, e possono essere sostituite da librerie angolari quando è necessario ottimizzare lo spazio fra il muro e la finestra. La poltrona letto, invece, fa della praticità il proprio tratto peculiare: solida e al tempo stesso comoda, nel giro di pochi secondi può diventare un letto singolo. Una versione ridotta del classico divano letto, insomma, da collocare in una camera o anche nel soggiorno.