Trebisacce, al via le potature degli alberi: interventi su tutto il territorio

Operazione decoro, nell’ambito della programmazione e pianificazione delle attività utili a migliorare la fruizione dell’antico borgo marinaro da parte dei residenti e degli ospiti, proseguono gli interventi di manutenzione del verde pubblico. Sono in corso le operazioni di potatura degli alberi sul lungomare e sulla nazionale. È quanto fa sapere il sindaco Alex Aurelio informando con il vicesindaco con delega all’ambiente Nicoletta Tufaro che le gli interventi riguarderanno progressivamente l’interoterritorio comunale.

"Questo intervento segue all'attività di pulizia straordinaria che hainteressato i terrazzamenti sotto le mura del bastione dell’antico borgo marinaro, sui quali non si interveniva da diverso tempo" ricorda la Tufaro. "Tra gli obiettivi dell’amministrazione comunale, nel solco di quell’attenzione particolare eprioritaria riservata al decoro urbano, c’è anche quello di rinnovare e potenziare il parco macchine del servizio manutentivo".

"Il Comune, infatti, ha risposto alla manifestazione di interesse della Regione Calabria per la ricognizione del fabbisogno finanziario volto alla realizzazione di opere pubbliche, presentando un progetto che consenta l'acquisto di mezzi a supporto del serviziomanutenzione" spiega in conclusione al vicesindaca. "Nello specifico abbiamo evidenziato la necessità di acquisire un porter, un camion leggero con gru ed un'Ape Car per consentire agevoli interventi nel perimetro del centro storico".