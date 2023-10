Crotone. Offesa e picchiata, avrebbe tentato anche di strangolarla: ex finisce in carcere

Un 33enne di Crotone è stato arrestato e per lui si sono spalancate le porte della Casa circondariale locale, essendo indagato per maltrattamenti in famiglia, lesioni e per aver violato un divieto di avvicinamento.

A subire il tutto, secondo gli inquirenti, l’ex compagna dell’uomo che ha sporto denuncia facendo scattare le indagini da parte della squadra mobile locale, che ha riscontrato le sue dichiarazioni.

La donna aveva difatti riferito ai poliziotti di almeno quattro episodi in cui l’uomo l’avrebbe offesa e picchiata, anche tentando di strangolarla, al punti di dover ricorrere alle cure del Pronto Soccorso.

Gli esiti degli accertamenti sono stati partecipati alla Procura della Repubblica che, accogliendo le risultanze, ha formulato la richiesta di una idonea misura cautelare al Giudice per le Indagini Preliminari, che ha emesso il provvedimento restrittivo a carico dell’indagato, che è stato rintracciato e quindi accompagnato in carcere.