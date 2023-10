Roccella, ancora una barca carica di migranti: soccorsi in 49

Ennesimo sbarco di migranti a Roccella Jonica: questa mattina, poco prima di mezzogiorno, 49 persone sono state sbarcate in sicurezza nel porto cittadino dopo essere state soccorse in mare dalla Guardia Costiera. Si tratta di 35 uomini, 7 donne (una delle quali in gravidanza avanzata) e 7 bambini, provenienti da Iran, Iraq e Kazakistan.

Il natante è stato individuato a diverse decine di miglia dalla costa, e - secondo il racconto dei migranti - sarebbe partito dalle coste turche lo scorso lunedì. Al momento tutti i migranti sono collocati presso la tensostruttura allestita al porto, gestita dai volontari della Croce Rossa, di Medici Senza Frontiere e della Protezione Civile.