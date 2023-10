Pallanuoto, serie A femminile: sabato partita fondamentale per Cosenza

“Sarà per noi già una finale”. Non usa mezze parole il capitano della Olio di Calabria Igp, Angela Manna. Per la quinta gara del campionato di serie A per la pallanuoto femminile, sabato pomeriggio, arriva una delle dirette concorrenti alla salvezza. Alle ore 14, nella piscina comunale di Cosenza, la gara contro Como diventa fondamentale per le ragazze di mister Fasanella e del presidente Manna.

“Abbiamo incontrato squadre che lottano per il titolo mostrando carattere e soprattutto miglioramenti, e abbiamo battuto Locatelli che è una nostra diretta concorrente. Contro Como sarà una partita simile a quella contro le liguri. Un match da vincere giocando senza paura e mostrando la voglia di restare in Serie A che passa proprio da questo match”, aggiunge Angela Manna che carica tutto l’ambiente.

“Abbiamo lavorato bene, abbiamo i mezzi per trovare la vittoria e siamo certi che il pubblico ci aiuterà, perché per noi è sempre fondamentale. L’obiettivo è quindi fare quello che abbiamo preparato in maniera perfetta e con un pizzico di spavalderia che in questi match fa la differenza. Ciò che conta è la salvezza, e bisogna costruirla sfruttando il fattore casa che è la nostra arma in più”, le parole chiave di questa stagione agonistica. Si attende dunque il pubblico delle grandi occasioni, con gli spalti gremiti ed un tifo che non ha paragoni in Italia.

“Sabato tutti a tifare per la Cosenza pallanuoto”, il leitmotiv in città. Per chi vuole, può guardare la partita anche in streaming sul canale youtube della società. Grazie, invece, ad un importante accordo, tutte le partite della Olio di Calabria Igp saranno trasmesse da TeleA1, canale 18 del digitale terrestre".