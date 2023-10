Rinnovabili, Succurro: “Noi avanti, ma serve snellire le procedure”

"Le Comunità energetiche per le Rinnovabili sono un efficace strumento per l’autonomia energetica. Esse rappresentano un’opportunità che noi sindaci dobbiamo cogliere rapidamente, soprattutto nell’attuale momento di crisi, in cui i costi energetici sono purtroppo destinati a salire". Lo ha affermato a Genova Rosaria Succurro, presidente dell’Anci Calabria, nel suo discorso alla 40ª assemblea nazionale dell’Anci.

"Per fronteggiare le difficoltà del periodo, noi sindaci possiamo agire in vari modi: con interventi per lo sviluppo delle energie rinnovabili; con l’accelerazione sull’efficientamento energetico delle scuole e degli edifici pubblici in generale; con l’isolamento termico dei tetti; con il minieolico; con il miglioramento dell’efficienza dell’illuminazione pubblica; con l’avvio delle Comunità energetiche per uso solidaristico" ha sottolineato Succurro. "I dati dei Comuni calabresi sono al riguardo positivi, ma dobbiamo lavorare ancora di più e meglio per non vanificare le grandi opportunità connesse alle misure elencate".

"Nella provincia di Cosenza abbiamo costituito l’agenzia Alesco, la quale si occuperà dell’Atem gas e di Comunità energetiche, che rappresentano il futuro. Ancora, abbiamo stretto una partnership con Gse e Cassa depositi e prestiti per sostenere la formazione degli enti locali" ha aggiunto Succurro. "Ho apprezzato molto la richiesta del presidente dell’Anci nazionale, Antonio De Caro, sull’estensione dello snellimento delle procedure ai progetti non compresi nel Pnrr. Se vogliamo realizzare delle opere in tempi rapidi, abbiamo bisogno di strumenti amministrativi idonei a raggiungere questo obiettivo. Ci fa ben sperare il favore che ha espresso in proposito il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini".