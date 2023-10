Stalking, minacce e violenze: nei guai due crotonesi

Due persone sono state sottoposte a distinte misure cautelari per stalking: lo rende noto la Questura di Crotone, a seguito dell'intervento della Polizia, nei giorni scorsi, in due casi non collegati tra loro.

Il primo caso riguarda un 58enne del posto, sottoposto a divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico nei confronti dell'ex moglie. L'uomo avrebbe portato avanti comportamenti molesti e vessatori, al punto che la vittima ha denunciato più volte: l'aggresso avrebbe addirittura colpito il nuovo compagno della malcapitata, pretendendo una somma di denaro.

Un secondo episodio invece si è verificato nella frazione di Papanice, dove un 61enne ivi residente si sarebbe reso colpevole di stalking e lesioni aggravate nei confronti della sorella, del cognato e del nipote. Tutti i soggetti, conviventi con l'aggressore, sarebbero stati intimiditi per delle contese legate alla proprietà di alcuni terreni. In un caso l'uomo avrebbe addirittura tentato di investire una nipotina con la propria auto. Per lui è scattato l'obbligo di presentazione alla Polizia.