Crotone, scatta l’operazione “Halloween sicuro”: sequestrati oltre 50 mila prodotti

Oltre 50 mila prodotti sono stati sequestrati dai baschi verdi di Crotone, a seguito di un controllo mirato presso due attività commerciali cittadine in occasione di Halloween.

Si tratta di costumi, vestiti, maschere, decorazioni, accessori ed oggetti di varia natura, tutti non conformi alle direttive comunitarie e dunque potenzialmente pericolosi per i consumatori.

L'attività di controllo - denominata, non a caso, Halloween Sicuro - ha riguardato due negozi che avevano allestito, al loro interno, vaste sezioni dedicate alla ricorrenza. Purtroppo però gli oggetti messi in vendita non avrebbero rispettato gli standard di sicurezza europei, e non avrebbero esposto agli aquirenti le adeguate informazioni su composizione.

Ma non solo: ne corso dei controlli sono state sequestrate anche centinaia di cover per smartphone e portachiavi contraffatti, decorati con noti marchi di moda. Riscontrate, inoltre, diverse irregolarità in materia tributaria e nella gestione dei conti aziendali, oltre che sul lavoro irregolare.

Al termine delle attività, oltre al sequestro della merce, i due titolari sono stati sanzionati, denunciati per contraffazione e ricettazione e segnalati alla Camera di Commercio. Tutti i prodotti (per un valore di diverse migliaia di euro) invece sono stati sequestrati.