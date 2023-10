Tutto pronto per la festa della raccolta del Cedro

Santa Maria del Cedro si prepara ad accogliere, con entusiasmo e calore, la tanto attesa Festa della raccolta del Cedro, in programma per domani, domenica 29 ottobre a partire dalle ore 15.30, nella suggestiva cornice di Piazza Casale, nel centro storico della cittadina vocata alla cedricoltura per antonomasia.

L'evento organizzato dal Consorzio del Cedro di Calabria, in collaborazione con il Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, il Comune di Santa Maria del Cedro, Confagricoltura, la BCC Mediocrati, il GAL Riviera dei Cedri e l’Associazione C.A.S.A. La Grande Bellezza, è giunto alla sua consueta ed attesa edizione, e avrà come fulcro un'esperienza unica di condivisione e celebrazione dell'antica tradizione legata alla raccolta del Cedro, simbolo di pace e di confronto interculturale, ed elemento identitario per l’intera Calabria.

La giornata culminerà con un momento di preghiera e benedizione del raccolto, previsto per le ore 19.30, che verrà guidato dal Vescovo Mons. Stefano Rega, insieme al Sindaco Ugo Vetere, e ai sindaci della Riviera dei Cedri.

In un gesto di significativo valore simbolico, la festa darà spazio alla gioiosa partecipazione dei bambini e dei nonni, in un suggestivo "passaggio di testimone" generazionale, per tramandare l'amore per la terra, la dedizione al lavoro e il rispetto delle antiche tradizioni che caratterizzano profondamente l'identità di questa comunità.

L'invito è esteso a tutti coloro che vorranno unirsi a noi in questa giornata speciale, in cui la storia e la cultura del nostro territorio saranno celebrate e rinnovate, ribadendo il legame indissolubile tra la comunità e il suo prezioso patrimonio culturale. Un'occasione speciale per vivere e condividere l'autentica essenza della nostra comunità e del nostro territorio, tra suoni, sapori e suggestioni della Calabria contadina.

E' quanto comunica il Comune di Santa Maria del Cedro.